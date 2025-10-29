Эксперт Минздрава отметил снижение случаев церебрального инсульта в России

Николай Шамалов при этом отметил, что ежегодно регистрируется 440 тыс. случаев

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Снижение числа случаев церебрального инсульта зафиксировано в России, при этом ежегодно выделяют 440 тыс. случаев. Об этом сообщил главный внештатный невролог Минздрава России профессор Николай Шамалов.

"Что касается нашей страны, мы видим снижение случаев церебрального инсульта. В настоящее время регистрируется около 440 тыс. случаев ежегодно. Я хотел бы напомнить, что в 2018-2019 годах этот показатель был существенно выше для нашей страны. Поэтому есть некая тенденция к уменьшению количества случаев острых нарушений мозгового кровообращения, к которым относятся инсульты", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

Шамалов добавил, что инсульт является самой социально значимой патологией нервной системы, которая приводит к самым высоким показателям инвалидизации среди всех заболеваний.

По его словам, все факторы риска инсульта можно разделить на две большие группы: немодифицируемые и модифицируемые. К неизменяемым факторам относятся пол, возраст, этническая и генетическая предрасположенность. А среди факторов, которые можно изменить, выделяются высокое артериальное давление, нарушение ритма сердца, сахарный диабет, ожирение, высокий уровень холестерина и другие. Поэтому профилактика заболеваний, в том числе инсульта, и прохождение диспансеризации являются очень важным инструментом.

Эксперт рассказал, что мужской пол более подвержен инсульту ввиду высокой выраженности факторов риска.