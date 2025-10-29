На центральных улицах Москвы временно закрыли движение

Автомобилистов просят быть внимательными при построении маршрута

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Движение транспорта временно закрыто в центре Москвы, в том числе, на Новоарбатском мосту в сторону центра. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто на внутренней стороне Садового кольца перед Новоарбатским тоннелем; на внутренней стороне Садового кольца перед проспектом Мира; на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира; на Новоарбатском мосту в сторону центра", - говорится в сообщении.

Затем движение закрыли еще на нескольких улицах.

"Движение ограничено: на проспекте Мира перед ТТК в направлении центра; на проспекте Мира в районе дома 127 в направлении центра; на Боровицкой площади; на Пречистенской набережной перед Большим Каменным мостом", - говорится в сообщении.

Автомобилистов просят быть внимательными при построении маршрута.

В новость были внесены изменения (12:46 мск) - добавлена информация о закрытии движения еще на нескольких улицах.