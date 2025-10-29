Журналист Мохар: жители Словении устали от антироссийского нарратива властей

Руководитель международного медиаколлектива DD Geopolitics отметил среди словенцев заметную долю симпатии к России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Жители Словении перестали доверять крупным СМИ и устали от агрессивного антироссийского нарратива политиков. Об это ТАСС рассказал руководитель международного медиаколлектива DD Geopolitics, словенский журналист Борут Мохар в кулуарах форума "Диалог о фейках 3.0".

"Что касается общественных настроений, то, по моим наблюдениям, значительная часть населения устала от этого конфликта. Периодически я анализирую комментарии под новостями на государственных телеканалах или крупнейших коммерческих новостных порталах - именно там, где собираются наиболее активные пользователи, часто можно увидеть наиболее искренние мнения. И картина в целом не в пользу тех европейских политических сил, которые выступают за дальнейшую эскалацию и продолжение войны. Наблюдается заметная доля симпатии к России, а также преобладание нейтральной позиции - что, в общем-то, соответствует традиционной сдержанности Словении в подобных вопросах", - сказал он.

Мохар добавил, что давно перестал активно следить за крупными европейскими СМИ из-за их однообразности. "Буду честен, не особо слежу за словенскими новостями, потому что в Европейском союзе большинство мейнстримных новостей просто повторяют одно и то же. Так что я могу прочитать Euronews, BBC или любое другое издание, но получу то же самое, что и в наших новостях", - отметил журналист.

Он также рассказал, что успел посетить Запорожье и Донбасс в рамках пресс-тура для иностранных журналистов и блогеров, организованного командой писателя Захара Прилепина. "Мне посчастливилось поговорить с некоторыми людьми в Донбассе и в Запорожье. Я думаю, что жители Донецка и Донбасса - чрезвычайно стойкие люди. Сложно общаться с теми, кто настолько привык к войне. Для меня трудно осознать, что кто-то либо вырос в условиях войны, либо уже не помнит нормальной жизни, потому что все вокруг вращается вокруг войны на протяжении столь долгого времени. Иногда я забывал, что находился в зоне активных боевых действий. Поэтому я хотел бы выразить огромное уважение жителям за их стойкость, мужество и способность выносить все это. Несмотря на то, что о них постоянно лгут и их бомбят годами - они все равно продолжают держаться, идти вперед, и это, конечно, вызывает глубочайшее уважение", - добавил Мохар.

Форум "Диалог о фейках 3.0" проходит в Москве 29 октября. Гости форума обсуждают актуальные вопросы борьбы с недостоверной информацией, защиты информационного пространства от дезинформации, развития фактчекинга и повышения информационной культуры общества.

Форум организован в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), учрежденной АНО "Диалог Регионы", информационным агентством ТАСС и "Мастерской новых медиа". ТАСС - стратегический партнер.