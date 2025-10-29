Депутат Немкин заявил, что в ИИ около 40% персональной или платежной информации

Речь идет об инструментах на базе ChatGPT

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Порядка 40% файлов, которые загружают пользователи в сервисы генеративного искусственного интеллекта (ИИ), содержат персональную или платежную информацию. Об этом со ссылкой на данные аналитиков сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"По информации аналитиков, 40% файлов, загружаемых в инструменты на базе генеративного искусственного интеллекта, содержат персональную или платежную информацию", - сказал он в ходе форума "Диалог о фейках".

Немкин отметил, что в абсолютном большинстве случаев, даже в России, речь идет об инструментах на базе ChatGPT. Он констатировал, что пользователи сами отдают недружественным инструментам данные, которые затем и используются при генерации дипфейков и социальной инженерии. "Очевидно, что государство самостоятельно не может реализовать инструменты, которые с одной стороны обеспечивали бы защиту, а с другой - создавали бы возможность для развития технологий. В этой ситуации государственно-частное партнерство становится нашей главной стратегией", - добавил депутат.

Ключевые приоритеты

Немкин напомнил, что государство создает национальные центры мониторинга, внедряет принципы "нулевого доверия" в системах безопасности и поддерживает отечественные технологии, которые позволяют выявлять и блокировать ИИ-угрозы в режиме реального времени. "Защита цифровых инфраструктур, от энергетики до транспорта, - ключевой приоритет, ведь нарушить работу одной системы значит поставить под угрозу целые сектора экономики. ИТ-компании - это не только разработчики новых технологий, это партнеры, которые несут ответственность за безопасность людей. Маркировка контента на площадках, прозрачность алгоритмов, совместная разработка систем обнаружения фейков, регулярные учения по реагированию - все это практические шаги, которые обеспечивают защиту общества от информационных атак", - рассказал парламентарий.

Он указал, что представители рабочей группы партийного проекта "Цифровая Россия" по искусственному интеллекту отмечают необходимость бороться с такими угрозами, как дипфейки, всеми доступными способами. "Еще предстоит выработать комплексные механизмы противодействия, но уже сегодня очевидно, что этот процесс должен объединить всех ключевых участников - государство, бизнес, силовые структуры и экспертное сообщество", - подчеркнул Немкин.

"Возможных направлений немало - от обязательной маркировки ИИ-контента до внедрения продвинутых антифрод-систем, способных в режиме реального времени по маркерам выявлять и блокировать подозрительный контент, а также любые другие уловки мошенников. Есть и более технологически смелые предложения - например, привязка голосового отпечатка владельца SIM-карты к его цифровому профилю, что позволило бы блокировать звонки с неавторизованных устройств", - рассказал депутат.

Однако, по его мнению, подобные решения требуют не только глубокого экспертного анализа, но и широкой общественной дискуссии, поскольку безопасность должна идти рука об руку с доверием и правами граждан.

О форуме

В 2025 году форум "Диалог о фейках" проходит в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), учрежденной АНО "Диалог регионы", информационным агентством ТАСС и "Мастерской новых медиа".

В рамках форума эксперты обсуждают противодействие недостоверной информации на международном уровне. В программе - панельные дискуссии, круглые столы и образовательные сессии по ключевым вызовам эпохи дезинформации: от генеративного ИИ и дипфейков до фейков в науке и образовании.

ТАСС - стратегический партнер форума.