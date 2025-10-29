В Крыму в 2026 году построят четыре умные спортивные площадки

Также в регионе возведут площадки ГТО

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Четыре умные спортивные площадки и четыре площадки ГТО построят в Республике Крым в 2026 году, сообщил глава региона Сергей Аксенов по итогам совещания с министром спорта России Михаилом Дегтяревым.

"В планах на 2026 год создать в городах и районах четыре "умные" спортивные площадки и четыре площадки ГТО, а также построить ФОК для художественной гимнастики в Феодосии. Еще два модульных спортивных зала должны появиться в Симферополе. В одном ребята из Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Крым смогут заниматься единоборствами, а второй объект будет предназначен для занятий адаптивными видами спорта", - написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов добавил, что в 2025 году построены физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Перово и Добровском сельском поселении Симферопольского района, умная спортивная площадка в селе Добром. В рамках государственной программы "Спорт России" идет установка модульного 25-метрового плавательного бассейна в городе Керчи, а также строятся 12 модульных спортивных залов в 11 муниципальных образованиях республики.