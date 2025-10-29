Город Санья запустил курсы русского языка для работающих с туристами

Они нацелены на повышение уровня сервиса, создание "безбарьерной среды" для гостей Хайнаня, в том числе в предстоящий пиковый зимний сезон въездного туризма

ХАЙКОУ /Китай/, 29 октября. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье острова Хайнань организовал курсы по обучению русскому языку персонала, работающего с туристами. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

Авторы издания отмечают, что на россиян, количество которых в январе - июне возросло в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, приходится уже более 40% от общего количества иностранных туристов в Санье. Как уточняется, после введения Китаем 15 сентября безвизового режима в отношении России поток отдыхающих из РФ еще больше увеличился.

Обучение русскому языку осуществляется по инициативе Управления культуры и туризма Саньи. Она нацелена на повышение уровня сервиса, создание "безбарьерной среды" для гостей Хайнаня, в том числе в предстоящий пиковый зимний сезон въездного туризма. В связи с этим власти на днях провели обучающий курс для более чем 300 сотрудников отелей, туристических зон, торговых центров и работников сферы транспорта.

Как уточняется, географический охват излюбленных мест отдыха россиян в Санье существенно расширился. Это уже не только курортная зона в районе бухты Дадунхай, где можно увидеть больше всего отдыхающих из РФ, но и небольшой остров Феникс, прочие локации на территории города.

Тренинг по русскому языку проводит доктор филологических наук Хайнаньского университета тропического океана Лю Сяомэй. Курсы нацелены на практическое применение и учитывают специфику работы с туристами, они помогут персоналу найти общий язык с россиянами как в повседневном общении, так и в плане стандартных процедур (например, регистрация в гостинице) и сервиса (ознакомление с достопримечательностями, шопинг), а также при возникновении жалоб и экстренных ситуаций. Интерактивная обучающая программа включает вопросы и ответы, симуляцию типичных ситуаций, ее ключевая задача - научить понимать и выражать мысли по-русски. Ожидается, что в дальнейшем власти Саньи продолжат усиливать потенциал и наращивать ресурсную базу, необходимую для качественного обслуживания гостей из России.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. По официальной оценке, в 2024 году его валовый продукт превысил 100 млрд юаней (около $14 млрд), увеличившись на 5%. Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии составляет порядка 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг, круизный туризм, пляжный и семейный отдых.