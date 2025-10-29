Анастасии Мельниковой стало плохо во время заседания Заксобрания Петербурга

Депутату оказали медицинскую помощь

Редакция сайта ТАСС

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова © Михаил Терещенко/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга и актрисе Анастасии Мельниковой потребовалась помощь врача во время заседания. Ей оказали медицинскую помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе парламента.

"Медицинская помощь оказана", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о состоянии Мельниковой.

На просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать ситуацию по телефону актриса ответила отказом.

Анастасия Мельникова - актриса театра и кино, является заслуженной артисткой России, известна своими ролями в таких сериалах, как "Бандитский Петербург" (Ирина Лебедева), "Улицы разбитых фонарей" (Анастасия Абдулова) и "Литейный" (Анастасия Мельникова). В 2021 году была избрана в петербургский парламент VII созыва по единому избирательному округу.