В Дагестане вручили ключи от нового жилья переселенцам из аварийных домов в Каспийске

Процесс переселения - от обращения жильцов до сдачи домов - находился под личным контролем руководителя региона

Глава Дагестана Сергей Меликов (в центре) © Официальный Telegram-канал пресс-службы Главы Дагестана

КАСПИЙСК, 29 октября. /ТАСС/. Десять семей в Каспийске, ранее проживавшие в аварийных домах, получили ключи от новых квартир в современном многоэтажном доме. Ключи переселенцам вручил глава Дагестана Сергей Меликов, передает корреспондент ТАСС.

"Всего благодаря той работе, которую мы проводим, мы из аварийного жилья в 2025 году переселяем 775 каспийчан в новые дома. И это не предел, потому что мы сейчас уже завершаем так называемый первый этап переселения, практически уже перешли к реализации второго этапа," - отметил Меликов.

Процесс переселения - от обращения жильцов до сдачи домов - находился под личным контролем руководителя региона. Для решения проблемы, с которой ранее жители обратились к главе республики, в рекордные сроки был построен комплекс многоэтажных домов по улице Батманова.

Сергей Меликов подчеркнул, что площадь нового жилья значительно превышает прежнюю: вместо 9 - 20 кв. м. предоставлены благоустроенные квартиры не менее 33 кв.м, а двухкомнатные - от 42 кв.м.

Как сообщил ТАСС руководитель Минстроя Дагестана Бахтияр Уллаев, с начала 2017 года в республике 81 дом признан аварийным.

"В текущем году из 6 аварийных домов переселились более 850 человек, которые получили современное и комфортное жилье. До конца следующего года в планах обеспечить новым жильем еще 586 человек", -сообщил Уллаев.