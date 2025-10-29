ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Музаев напомнил о снижении бюрократической нагрузки на учителей в 25 раз

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что новая нормативная база готовилась на протяжении многих лет
11:11

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бюрократическая нагрузка на российских учителей снизилась в 25 раз. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на совещании по вопросам снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников образовательных организаций.

"Когда мы говорим о том, насколько [бюрократическая нагрузка] снизилась в плане новой нормативной базы, то <...> раз в 25 объем работы, который должен был в прошлом делать педагог по документам, по количеству бумаг уменьшился", - сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что новая нормативная база готовилась на протяжении многих лет. 

