В Тамбовской области многодетным матерям выплатят 300 тыс. рублей

ТАМБОВ, 29 октября. /ТАСС/. Депутаты Тамбовской областной думы поддержали распространение единовременной денежной выплаты в размере 300 тыс. рублей для матерей до 35 лет, родившим третьего и последующих детей, сообщил глава региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале. Ранее в регионе выплата в размере 300 тыс. рублей была предусмотрена мамам только за рождение третьего ребенка.

Кроме того, была введена дополнительная выплата в 5 тыс. рублей на каждого ребенка, рожденного на территории Тамбовской области.

"Сегодня на 62-м заседании Тамбовской областной думы депутаты поддержали ряд внесенных мной законопроектов, важных для развития региона. Единовременная денежная выплата в размере 300 тыс. рублей будет выплачиваться мамам до 35 лет, родившим третьего и последующих детей. Также вводится дополнительная выплата в 5 тыс. рублей на каждого ребенка, рожденного на территории Тамбовской области", - написал он.

"В соответствии с законом Тамбовской области "О единовременной денежной выплате при рождении ребенка отдельным категориям граждан, проживающих на территории Тамбовской области", денежная выплата в размере 300 тыс. рублей представляется при рождении третьего ребенка женщинам до 35 лет включительно. <...> Предлагаются распространить денежную выплату не только на третьих, но и на последующих детей, рожденных после с 1 января 2025 года матерью до 35 лет включительно. Кроме того, законопроектом предлагается для получения единовременной денежной выплаты установить условия проживания родителей или одного из родителей по месту жительства или пребывания на территории Тамбовской области не менее трех лет", - сказала заместитель главы Тамбовской области Галины Шеманаева, представляющая законопроект.

В Тамбовской области проживают более 92 тыс. семей с детьми, 12 тыс. из них - многодетные. Для поддержки семей с детьми по национальному проекту "Семья" в 2025 году выделено 227 млн рублей. С этого года впервые в регионе молодым семьям при рождении третьего ребенка начали выплачивать 300 тыс. рублей, а также 100 тыс. рублей - беременным студенткам. Теперь выплата в размере 300 тыс. рублей распространена на мам до 35 лет включительно не только на третьего, но и на последующих детей.