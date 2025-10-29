Собянин вручил государственные награды москвичам в преддверии Дня народного единства

Мэр отметил, что столица играет одну из решающих ролей в специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября./ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин в преддверии Дня народного единства вручил москвичам государственные награды Российской Федерации и награды города Москвы в Мраморном зале мэрии.

"Поздравляю с заслуженными наградами, с государственными наградами города Москвы и с наступающим праздником единства нашей страны, нашего народа. Очень московский праздник, должен сказать. Потому что возрождение нашей страны 400 лет тому назад начиналось именно в Москве, и все основные события происходили именно в Москве. В 1812 году освобождение нашей страны начиналось в Москве. В 1941 году тоже наступление под Москвой ознаменовало перелом в Великой Отечественной войне и освобождение нашей страны", - сказал Собянин во время награждения.

Мэр отметил, что сегодня Москва играет одну из решающих ролей в специальной военной операции. "Десятки тысяч наших ребят участвуют в линии боевого соприкосновения СВО. Москва в три раза нарастила объем промышленной продукции, значительная часть которой также работает для фронта, для победы, как и в предыдущие годы и века", - рассказал Собянин. Он подчеркнул, что значительный объем экономики Москвы, в которой 60% налогов идет в федеральный бюджет, хорошая основа и подспорье для федерального бюджета, для нужд государственной безопасности.

"От того, как мы с вами работаем, как мы эффективно трудимся, как развиваем Москву, зависит и экономика, и социальное благополучие нашей страны, и победа", - сказал мэр. Собянин отметил, что народное единство заключается в самоотверженном труде миллионов людей, а также в патриотической, духовной поддержке деятельности президента РФ Владимира Путина.

"Суверенитет нашей страны, патриотизм - от всего этого во многом зависит, будет наша страна независимой, сильной или нет. Поздравляю всех москвичей, я уверен в нашей победе. В победе не только над врагом, но и в победе над нашими невзгодами, проблемами, критическими вызовами. Как всегда, Москва должна быть и будет в лидерах. Спасибо вам огромное за труд, за ваш талант и сердце, которое вы вкладываете в развитие нашей страны и нашего любимого города", - добавил Собянин.

В преддверии Дня народного единства наград удостоились общественные деятели, работники промышленности, строительства, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других сфер, которые внесли большой вклад в развитие города и страны.

Награды за успехи и добросовестный труд

Мэр столицы вручил государственные награды Российской Федерации. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу москвичи награждены орденом Александра Невского, орденом Дружбы, орденом Пирогова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Луки Крымского, благодарностью президента Российской Федерации. Группе москвичей также были присвоены почетные звания "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации" и вручены почетные грамоты президента Российской Федерации.

Помимо этого, Собянин вручил городские награды. За многолетнюю плодотворную деятельность на благо города и москвичей ряд жителей столицы награждены знаками отличия "За безупречную службу городу Москве" L лет и "За безупречную службу городу Москве" ХХХ лет.

Кроме того, заслуги москвичей отмечены почетными знаками "Заслуженный учитель города Москвы", почетными званиями "Почетный работник образования города Москвы", "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы" и "Почетный работник физической культуры и спорта города Москвы".