Роман Попов умер от осложнений после химиотерапии
МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российский актер Роман Попов умер в больнице в Подмосковье вследствие осложнений после проведенной химиотерапии. Об этом сообщается в Telegram-канале артиста.
Ранее концертный директор Попова Илья Новиков сообщил агентству о том, что актер умер 28 октября в возрасте 40 лет.
"Роман Попов умер вчера в Подмосковной больнице от осложнений после проведенной химиотерапии. У Романа осталось трое детей - сын 15 лет и две дочери 13 и 6 лет", - указано в сообщении.
Ранее друг семьи актера Наталья рассказывала ТАСС, что Попов перед смертью не находился в коме, но был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам собеседницы агентства, у артиста была ремиссия, и его готовились перевозить в другую больницу на реабилитацию. Также незадолго до смерти он перенес две операции на желудке.
Прощание с артистом состоится 1 ноября в прощальном зале Центральной клинической больницы.