Особо охраняемые природные зоны Ямала посетили более 7 тыс. человек

Лидером по посещаемости в 2025 году стал природный парк "Ингилор"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших особо охраняемые природные территории Ямало-Ненецкого автономного округа в текущем году превысило 7 тыс. человек, в 2024 году этот показатель превышал 4,9 тыс. человек. Лидером по посещаемости в 2025 году стал природный парк "Ингилор", сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Более 7 тыс. человек посетили ямальские особо охраняемые природные территории в этом году. Лидером по посещаемости стал природный парк "Ингилор". С января по октябрь его территорию посетили более 6 800 человек. На втором месте - государственные природные заказники "Полуйский" и "Сынско-Войкарский", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2024 году эти территории посетили более 4,9 тыс. человек.

Для повышения комфорта и безопасности туристов, приезжающих в природный парк "Ингилор", в этом году было запущено мобильное приложение. Туристы могут оформить разрешение на посещение парка, забронировать туры, а ориентироваться на местности помогает офлайн-карта, также предусмотрена кнопка SOS, которая оперативно передает точные координаты спасателям. Также в приложении интегрированы онлайн-камеры паромной переправы Салехард - Лабытнанги, помогающие лучше спланировать путешествие. В 2026 году планируется интеграция погодных сервисов, прогнозы северного сияния, онлайн-бронирование туристического оборудования и техники, информация о зонах покрытия мобильной связи, создание слоев топографических карт и 3D-моделей местности, систему оценки и отзывов пользователей.

Кроме того, в 2025 году на "Яндекс картах" появились виды на Сынско-Войкарский заказник - особо охраняемую природную территорию - теперь туристы могут эту природу с высоты птичьего полета. Ранее на картах уже были доступны панорамы Пякольского и Собты-Юганского заказников, а также природного парка "Ингилор".

Всего на Ямале расположено 15 особо охраняемых природных территорий, зарегистрировано 153 вида животных, растений и грибов, которые занесены в Красную книгу Ямала и находятся под особой защитой. Ямал наращивает турпоток, обеспечивая доступность путешествий в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".