В КЧР участники СВО смогут оформить все меры поддержки в режиме "одного окна"

После внедрения новой системы участникам специальной операции и их семьям будет достаточно обратиться в любой МФЦ и подать одно заявление

ЧЕРКЕССК, 29 октября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции и члены их семей в Карачаево-Черкесии (КЧР) смогут оформить все положенные им меры поддержки в многофункциональных центрах республики по одному заявлению. Соответствующее поручение дал глава региона Рашид Темрезов в ходе прямой линии.

"Министерство экономического развития КЧР до конца года должно внедрить во всех многофункциональных центрах республики систему "одного окна" для подачи комплексного запроса и предоставления мер поддержки для участников СВО и их семей", - сказал он.

После внедрения новой системы участникам специальной операции и их семьям будет достаточно обратиться в любой МФЦ и подать одно заявление на получение всех положенных льгот и других мер соцподдержки.

В Карачаево-Черкесии действуют 44 региональные меры поддержки военнослужащих - участников СВО и их семей. Среди них - выплата регионального материнского капитала, начиная с первого ребенка, пособия на основании социального контракта, медицинская помощь и реабилитация, компенсация расходов на газификацию жилья.