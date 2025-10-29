В КБР не поддержали порядка 20% грантовых туристических проектов из-за высоких рисков

Заместитель министра курортов и туризма КБР Ислам Шаваев отметил, что меры контроля ужесточены из-за нескольких грантополучателей, которые не исполнили свои обязательства

НАЛЬЧИК, 29 октября. /ТАСС/. Порядка 20% грантовых туристических проектов, которые в течение последних двух лет планировались к реализации в Кабардино-Балкарии (КБР), не получили поддержку властей из-за высоких рисков, в том числе экологических.

"Есть ряд грантополучателей, которые не исполнили свои обязательства и сейчас по ним ведется претензионная работа. В связи с этим мы вынуждены ужесточить меры контроля. Ежемесячно проводятся выездные мониторинги. При наличии проблем, препятствующих реализации проекта, соответствующие документы направляем в федеральный центр и отказываемся от него", - рассказал ТАСС заместитель министра курортов и туризма КБР Ислам Шаваев.

Представитель ведомства уточнил, что за последние два года из 35 поддержанных туристических проектов семь получили отказ из-за существующих рисков, в том числе экологических.

В реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" регион участвует с 2022 г. Основным направлением проекта в республике стало создание модульных некапитальных строений. Необходимость возведения дополнительных средств размещения в Кабардино-Балкарии вызвана значительным ростом турпотока. Только в 2025 году республику уже посетили больше 1,5 млн отдыхающих.