В КЧР в 2026 году полностью обновят систему водоснабжения села Дружба

Глава республики Рашид Темрезов отметил, что за последние шесть лет в регионе по федеральным и региональным программам обновили более 350 км водопроводных сетей

ЧЕРКЕССК, 29 октября. /ТАСС/. Полное обновление системы водоснабжения села Дружба Прикубанского района Карачаево-Черкесии (КЧР) завершится в 2026 году, сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе прямой линии.

"Что касается села Дружба, <…> в следующем году заменим все сети и обеспечим село качественной питьевой водой", - сказал он.

В республике ведется также работа по улучшению водоснабжения других населенных пунктов. Ранее сообщалось, что в станице Преградной в 2025-2026 годах по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" планируют проложить более 38 км новых водопроводных сетей, в ауле Псыж - 30 км нового водопровода к 2027 году.

Темрезов отметил, что за последние шесть лет в КЧР по федеральным и региональным программам обновили более 350 км водопроводных сетей. "350 км - достаточно серьезная цифра, но у нас много кустов так называемых, которые сегодня нуждаются в решении проблемы обеспечения жителей качественной питьевой водой и бесперебойным водоснабжением. Заручился поддержкой зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина по самым острым направлениям - это карачаевский сельский групповой водопровод, это касается Зеленчукского, Хабезского и Усть-Джегутинского районов", - добавил глава региона.