В Калужской области открылся после реставрации Старообрядческий собор

Работы велись около пяти лет

КАЛУГА, 29 октября. /ТАСС/. Старообрядческий Собор Покрова Пресвятой Богородицы открылся после реставрации в Боровске (Калужская область). В церемонии открытия храма приняли участие губернатор Владислав Шапша, предстоятель Русской Православной Старообрядческой Церкви митрополит Корнилий и жители города, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

"В Боровске завершилась реставрация Собора Покрова Пресвятой Богородицы. Вместе с жителями Боровска, митрополитом Корнилием, почетными гостями открыли обновленный храм", - написал губернатор.

По информации губернатора, средства на реставрацию храма были выделены по госпрограмме "Развитие культуры" при поддержке правительства и министерства культуры России. Работы велись около пяти лет. Собор был построен в честь 100-летия победы в Отечественной войне 1812 года, освящение храма произошло в 1912 году.

Губернатор отметил, что по решению президента России Боровск получил статус исторического поселения. На данный город считают центром старообрядчества, куда многие приезжают, чтобы помолиться и прикоснуться к святыням, отметили в пресс-службе облправительства.