В Саратове открылась мультимедийная выставка "Свидетели Великой Победы"

Посетители смогут увидеть "Меч Сталинграда", а также парадный мундир Иосифа Сталина, изготовленный для Парада Победы 24 июня 1945 года

САРАТОВ, 29 октября. /ТАСС/. Презентация мультимедийной выставки "Свидетели Великой Победы", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в историческом парке "Россия - моя история" в Саратове, передает корреспондент ТАСС. В оцифрованном виде там впервые представили экспонаты и реликвии из главных коллекций ратных музеев России.

"Масштабный выставочный проект наполнен трехмерными объектами, демонстрирующими уникальные артефакты периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Для создания мультимедийной экспозиции было отснято свыше 1 600 фотографий и видеоматериалов", - сообщили в пресс-службе исторического парка.

На выставке посетители смогут увидеть шедевр мирового оружейного искусства - "Меч Сталинграда", а также парадный мундир Иосифа Сталина, изготовленный для Парада Победы 24 июня 1945 года. Как отметили в пресс-службе, отдельного внимания заслуживают вдохновляющие примеры легендарного подвига летчика-истребителя Алексея Маресьева и достижений самой успешной женщины-снайпера в мировой истории Людмилы Павличенко.

"Мультимедийный формат исторических парков предоставляет действительно уникальную возможность увидеть в пространстве одной экспозиции раритеты Великой Отечественной войны, бережно сохраняемые в крупнейших военно-исторических музеях, расположенных в разных городах. Это важно особенно для молодого поколения. Так современная молодежь может в привычной "цифре" узнать больше об этом трагичном и героическом периоде истории нашей страны и неоценимом вкладе народа-победителя, достойном вечной памяти", - цитируется исполняющая обязанности директора саратовского исторического парка "Россия - моя история" Ольга Гришанина.

Организаторами выставочного проекта выступают проект "Россия - моя история" и университет "Синергия" при поддержке Департамента культуры Министерства обороны РФ, Министерства просвещения РФ и Президентского фонда культурных инициатив.