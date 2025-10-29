В Московском зоопарке умер серый волк Тарзан

Животное долгое время страдало от онкологического заболевания

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Волк Тарзан умер от онкологического заболевания в Московском зоопарке. Об этом сообщили в Telegram-канале зоосада.

"Осенью нас покинул серый волк Тарзан. Он был немолод и длительное время страдал от онкозаболевания. Наши ветеринарные врачи сделали все возможное, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Пара европейских волков живет в Московском зоопарке с 2013 года. Тарзан родился в 2012 году в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге. Спустя год он переехал в Москву. Вместе с ним в зоопарке поселили самку Раду.

Сейчас из-за прямого преследования человеком европейский волк исчез почти во всей Западной и Центральной Европе, во многих областях Северной Америки, на Японских островах. В России волки встречаются почти повсеместно. В природе волки редко живут дольше 8-10 лет, в неволе продолжительность жизни вдвое дольше.