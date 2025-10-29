Мошенники придумали метод обмана под предлогом проверки подлинности купюр

В полиции подчеркнули, что такого понятия как дистанционный обыск в законе нет

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Мошенники стали использовать для обмана людей предлог проверки подлинности денег, сообщает управление кибербезопасности МВД России.

"Проверка подлинности купюр" - новое слово в арсенале киберпреступников. Теперь они объясняют необходимость изъятия наличных не только "декларированием средств", но и "проверкой подлинности купюр". Все это якобы по поручению правоохранительных органов или "в ходе проведения дистанционного обыска", - сказали в МВД.

В полиции подчеркнули, что такого понятия как дистанционный обыск в законе нет. Изъятие денег проводится только следователем в присутствии понятых и при оформлении соответствующих документов. К тому же, процедура изъятия не проводится через курьеров. "Любой звонок с подобными "поручениями" - это мошенники, которые играют на страхе потерять деньги", - добавили в МВД.