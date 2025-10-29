В базу "Миротворца" внесли 17-летнего подростка

Ему вменяется "покушение на суверенитет и территориальную целостность" Украины, а также распространение "российской пропаганды"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Создатели украинского экстремистского сайта "Миротворец" внесли в базу юношу 2008 года рождения. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Ему вменяется в вину "покушение на суверенитет и территориальную целостность" Украины, а также распространение "российской пропаганды".

В базу данных "Миротворца" ранее уже вносились несовершеннолетние в возрасте от 2 до 17 лет. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС ранее заявлял, что публикация личных данных несовершеннолетних на подобных сайтах свидетельствует о готовности боевиков террористического режима расправляться с русскими детьми.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.