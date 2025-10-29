ТАСС: чиновники Харькова присваивали средства за разрушенное жилье

В российских силовых структурах пояснили, что в регионе неизвестные люди намеренно наносили повреждения домам, выдавая это за российские обстрелы

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Чиновники Харьковской области незаконно выписывали жилищные сертификаты на суммы в миллионы гривен на ремонт домов, чьи повреждения выдавались за последствия якобы российских обстрелов. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Там пояснили, что в Харьковской области неизвестные люди намеренно наносили повреждения домам, выдавая это за российские обстрелы. После этого они получали денежную компенсацию в виде сертификата. Деньги также выплачивались за дома, разрушенные еще до начала СВО.

"В Харьковской области чиновники организовали мошенническую схему по присвоению средств за разрушенное жилье. <…> Государственные служащие через подставных лиц незаконно выдавали жилищные сертификаты на суммы в миллионы гривен. Следствие проверяет более подобных 200 случаев мошенничества с задействованием программы "Обновление", - сказал собеседник агентства.