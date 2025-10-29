Благоустройство территории будущей академии "Факела" завершат летом 2026 года

Капитальный ремонт основного здания уже завершен

ВОРОНЕЖ, 29 октября. /ТАСС/. Обновление коммунальных сетей и благоустройство территории будущей академии "Факела" завершится к лету 2026 года. Об этом по итогам встречи губернатора Александра Гусева с гендиректором футбольного клуба Романом Асхабадзе сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

"В Воронеже продолжается реконструкция базы "Факела" в микрорайоне Тенистом, на территории которой расположится футбольная академия. Капитальный ремонт основного здания уже завершен, в нем заканчивается установка мебели. <…> Однако до открытия академии еще предстоит обновить коммунальные сети и тренировочные поля, провести благоустройство территории. Ремонт полей, устройство их освещения, полива и подогрева должны завершиться летом 2026 года", - говорится в сообщении.

Кроме перечисленных выше работ, в границах будущего интерната завершена санитарная чистка зеленых насаждений, начато устройство ограждений по периметру участка. в планах - устройство набережной рядом с интернатом, которое планируется завершить в мае следующего года, добавили в пресс-службе.

Гусев и Асхабадзе обсудили также планы по усилению клуба в рамках ближайших трансферных окон. В пресс-службе напомнили, что "Факел" в настоящий момент лидирует в таблице Футбольной национальной лиги, а в четверг встретится с тульским "Арсеналом" в шестом раунде Пути регионов Кубка России.