В оперштабе Мурманска назвали фейком видео о привлечении резервистов на СВО

Граждан призвали пользоваться только проверенными источниками информации

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Видео с участием губернатора Мурманской области Андрея Чибиса о привлечении резервистов к службе в зоне проведения специальной военной операции является фейком. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В интернет вбросили очередное фейковое видео о привлечении резервистов к службе в зоне проведения специальной военной операции. Будьте предельно бдительны - сегодня с помощью нейросетей возможно создать видео с лицом и голосом любого человека", - сказано в сообщении.

В оперштабе добавили, что это уже не первая попытка вброса фальшивых видео с лицом губернатора, и просили пользоваться только проверенными источниками информации.

Ранее власти Заполярья назвали фейком распространяемое в интернете постановление правительства региона о переименовании одной из улиц Мурманска в честь дочери главы Чечни Рамзана Кадырова.