В КЧР отремонтируют мемориал жертвам депортации карачаевского народа

Мемориальный комплекс возведен на въезде в город Карачаевск

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 29 октября. /ТАСС/. Реконструкцию мемориального комплекса жертвам депортации карачаевского народа проведут в Карачаево-Черкесии (КЧР) к маю 2026 года, сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе прямой линии.

"Мы начали в этом году реконструкцию памятника. Конечно, для нас, для всех жителей республики, для всех национальностей, это очень важный объект. <...> К 3 мая, ко дню возрождения карачаевского народа, он будет отремонтирован", - сказал Темрезов.

Мемориальный комплекс жертвам депортации возведен на въезде в город Карачаевск.

Карачаевский народ был депортирован 2 ноября 1943 года, он стал первым репрессированным народом Северного Кавказа. За 14 лет ссылки из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. - дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены ингуши, чеченцы и балкарцы. Право вернуться на родную землю репрессированные народы получили 9 января 1957 года.