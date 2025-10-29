ВОЗ: глобальное потепление каждую минуту приводит к смерти одного человека

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, уменьшение использования угля смогло спасти около 400 жизней в день на протяжении последнего десятилетия

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Растущая в мире температура воздуха оборачивается климатическими последствиями, которые каждую минуту приводят к смерти одного человека на Земле. Об этом говорится в докладе, подготовленном Всемирной организацией здравоохранения совместно с партнерскими структурами.

Как отмечается в исследовании, выдержки из которого приводит газета The Guardian, с 1990-х годов количество смертей, вызванных жарой, выросло на 23% с учетом поправки на рост населения. В среднем в 2012-2021 годах по этим причинам умирали 546 тыс. человек в год.

"Это, примерно, одна смерть, связанная с жарой, каждую минуту в течение года", - заявил профессор Олли Джей из Сиднейского университета, который входил в состав аналитической группы. "Это на самом деле поразительная цифра, и показатели продолжают расти", - добавил он.

Отмечается, что уменьшение использования угля смогло спасти около 400 жизней в день на протяжении последнего десятилетия. Однако продолжающееся сжигание ископаемого топлива не только нагревает планету, но и приводит к загрязнению воздуха, в том числе от лесных пожаров. Так, в 2024 году в мире было зарегистрировано рекордное число смертей из-за воздействия дыма - 154 тыс.

Авторы исследования обращают внимание, что несмотря на этот ущерб, правительства различных стран предоставили в 2023 году прямые субсидии на ископаемое топливо в размере $956 млрд. Великобритания, например, выделила на эти цели $28 млрд, Австралия - $11 млрд, а субсидии 15 стран, включая Алжир, Венесуэлу, Египет и Саудовскую Аравию, превысили размер их затрат на здравоохранение.

"Этот [доклад] рисует мрачную и неоспоримую картину разрушительных последствий для здоровья, охватывающих все уголки мира. Уничтожение жизней и средств к существованию будет продолжаться и усиливаться, пока мы не покончим с нашей зависимостью от ископаемого топлива", - приводит The Guardian слова автора исследования, доктора Марины Романелло из Университетского колледжа Лондона.