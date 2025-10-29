В России количество случаев заражения ВПЧ выросло в 2,5 раза за 10 лет

Рост является постепенным, без скачков, уточнила главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова

КИРОВ, 29 октября. /ТАСС/. Специалисты отмечают рост числа случаев заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ) в России в 2,5 раза за 10 лет. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова после запуска первого в РФ производства вакцины против ВПЧ по полному циклу в Кировской области.

"Есть рост [заражения ВПЧ], он постепенный, скачков нет. За 10 лет в 2,5 раза совершенно точно выросли все цифры", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в России возрождается практика по проведению скрининга для обнаружения ВПЧ-инфицирования, однако опасность ситуации заключается в том, что скрининг проводится в том возрасте, когда вирус уже получен и развивается в организме несколько лет. В итоге вызванные ВПЧ опасные заболевания, в том числе рак шейки матки, выявляются у женщин на поздних стадиях. По словам Уваровой, в большинстве случаев болезнь диагностируют на третьей и четвертой стадиях и намного реже - в предраковом состоянии, когда возможно лечение.

"Лучше говорить о первичной профилактике в том возрасте, когда женщина еще не имеет половых контактов, [в возрасте] полового созревания", - отметила эксперт.

Уварова рассказала, что эффективность вакцинации в вопросах профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний доказана.

"В мире введено уже 700 млн доз [вакцин от ВПЧ], соответственно данные по эффективности [вакцинации] абсолютно достоверны, первичная профилактика имеет значение", - рассказала она.

Российская вакцина

29 октября биофармацевтическая компания "Нанолек" при участии федерального Фонда развития промышленности (ФРП) открыла в Кировской области первое отечественное производство вакцины против вируса папилломы человека по полному циклу - от получения антигена до готовой лекарственной формы. Первые запущенные в производство серии вакцины "Цегардекс" выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 года, к 2027 году компания планирует производить более 3 млн доз вакцины в год, что позволит закрыть потребность России в вакцине и вывести препарат на международный рынок, сообщили в пресс-службе ФРП. Общий объем инвестиций в проект составит 7,5 млрд рублей. До настоящего времени для профилактики ВПЧ в стране применялись только зарубежные препараты.

Вакцина "Цегардекс" - это результат труда российских ученых. Препарат разработан в рамках партнерства компании "Нанолек" и НПК "Комбиотех". Он прошел необходимый объем исследований, в ходе которых подтвердил высокий профиль эффективности и безопасности - в марте 2025 года получено регистрационное удостоверение с показаниями для взрослых. В августе в Минздрав России направлено досье с результатами клинических испытаний с участием детей. Расширение показаний на данную возрастную группу ожидается в феврале 2026 года.

Опасность ВПЧ

ВПЧ является одним из самых распространенных вирусов, передаваемых половым путем, а также причиной развития онкологических заболеваний и доброкачественных образований у женщин и мужчин. В Российской Федерации частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ варьирует от 13% до 40%. Около 99% всех случаев рака шейки матки в мире (около 600 тыс. женщин в год) - следствие ВПЧ-инфекции. Высокоонкогенные типы ВПЧ (16 и 18) вызывают примерно 70% всех случаев рака шейки матки. При этом рак шейки матки занимает второе место по распространенности среди онкологических заболеваний у женщин в возрасте 14-45 лет и первое место в структуре смертности среди женщин самого активного и трудоспособного возраста до 44 лет, а также шестое место по количеству потерянных лет жизни.