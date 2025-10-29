В Донбасс и Новороссию отправили 800 экземпляров книги о воссоединении с РФ

Произведение представляет собой 1,2 тыс. страниц дневниковых записей автора Сергея Авдеенко о событиях 2014-2022 годов

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Библиотеки Донбасса, Новороссии, Крыма и Севастополя получили 800 экземпляров изданной в 2025 году книги запорожского писателя и краеведа Сергея Авдеенко "Длинная дорога домой. Крым. Донбасс. Новороссия". Об этом сообщила председатель Союза журналистов Запорожской области Анна Москалец.

Книга представляет собой 1,2 тыс. страниц дневниковых записей автора о событиях 2014-2022 гг., в которых последовательно описаны переломные моменты в истории возвращенных в состав России регионов. Книга издана Союзом журналистов Запорожской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

"Мы передали 150 экземпляров библиотекам Луганской Народной Республики, 150 экземпляров - Донецкой Народной Республике. Тоже для распределения по библиотекам. Также по 150 экземпляров Запорожской, Херсонской областям и Республике Крым. Сегодня 50 экземпляров мы передаем еще Севастополю", - сказала Москалец журналистам.

По словам автора, сначала он записывал свои наблюдения и мысли о происходящем в родном регионе и по всей стране. "События начинаются с конца ноября 2013 года, когда разрушили памятник Ленину [в Киеве]. Помните, там молодежь бегала с молотками, била по каменному Ильичу, а потом такие продвинутые ребята начали продавать в интернете куски этого гранита. И вот это послужило толчком. Я понял, что, если начинают крошить памятники, то это путь к тому, что начнут убивать людей", - отметил Авдеенко. Он добавил, что работа продолжалась непрерывно все восемь лет - до проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России, которые и стали финалом книги.

Авдеенко рассказал, что сейчас пишет вторую часть под названием "Возвращение домой", которая, по задумке автора, должна закончиться успешным завершением СВО и победой России.