В ГД предложили отправлять хоббидогеров выгуливать собак в приютах

Живое общение с животными из приютов позволит понять, готов ли человек к ответственности, отметил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Последователям движения хоббидогинга, выгуливающих воображаемых собак, необходимо дать возможность ухаживать за животными в приютах. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

"Я считаю, чтобы не было вот таких форм, как в мультике про варежку, или ситуаций, когда выгуливают воображаемых собак, дайте возможность выгулять нормальную [собаку]. И животным поможете, и волонтеров поддержите, и для ребенка это будет хорошо", - сказал депутат.

Он отметил, что живое общение с животными из приютов позволит понять, готов ли человек к ответственности. "Потому что кто-то после этого поймет, что нет, животное - это вообще не мое. И пусть. Лучше на этом этапе, чем когда оно окажется дома никому не нужное. Кто-то наоборот захочет более серьезно рассмотреть этот вопрос", - сообщил парламентарий.

По его словам, вводить законодательный запрет хоббидогинга не стоит. "Это, может, для всего мира явление новое. А нам как людям, воспитанным на мультфильме "Варежка", где девочка за веревочку таскала варежку, потому что ей очень хотелось собаку, а собаки у нее не было <...>, надо [относиться] спокойно, без фанатизма. Это пройдет, как и все остальное. Я уж точно не сторонник, чтобы вводить какие-то запреты, потому что любые запреты только привлекают к этому внимание", - сказал Бурматов, отметив, что последователи хоббидоггинга "походят, поумнеют, перестанут".