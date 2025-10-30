В Госдуме предложили создать госорган по регулированию цен на продукты

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов отметил необходимость бороться с необоснованным повышением цен на продукты

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия" предлагает создать государственный орган по борьбе со спекуляцией и необоснованным повышением цен на продукты. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов.

"Надо бороться со спекуляцией, то есть с необоснованным повышением цен на продукты. <...> Регулировать эти процессы мог бы единый орган с жесткими полномочиями - условный Госкомцен, который предлагает создать "Справедливая Россия", - сказал Миронов ТАСС.

По его словам, потребителям особо заметен рост цен на основные продукты. Поэтому необходимо ограничить торговые наценки, нарастить поддержку сельхозпроизводителей.

Кроме того, Миронов напомнил, что на рассмотрении Госдумы находится законопроект фракции, которым предлагается обязать правительство РФ устанавливать предельно допустимые цены на срок до 90 дней, если цены в регионе за два месяца выросли на 10%.