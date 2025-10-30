В захоронении у Северодонецка не обнаружили ни одного тела военнослужащего

Среди похороненных были только мирные жители

ЛУГАНСК, 30 октября. /ТАСС/. Из 250 останков, поднятых членами межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти из стихийного захоронения в поселке Лесная Дача у Северодонецка Луганской Народной Республики, нет ни одного тела имеющего признаки принадлежности к вооруженным формированиям. Чаще всего причиной гибели людей становились минно-взрывные травмы, сообщил ТАСС руководитель МРГ Даниил Стяжкин.

Ранее Стяжкин рассказал, что члены МРГ изъяли их стихийного захоронения в Лесной Даче тела 250 погибших от ударов Вооруженных сил Украины в 2022 году мирных жителей. Все останки уже исследованы и перезахоронены. Всего в данном захоронении могут находиться порядка 500 тел.

"Только гражданские люди, военных там [в захоронении в Лесной Даче] не было, нам не встречались - только мирные жители. Характер ранения в основном - минно-взрывная травма", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

Стяжкин отметил, что точную причину смерти установят эксперты республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы.

Собеседник агентства добавил, что при благоприятных погодных условиях члены МРГ намерены работать на данном захоронении до конца года. При необходимости извлечение останков продолжат в 2026 году.

Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти была создана указом главы ЛНР в 2021 году.