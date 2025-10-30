Каждый пятый опрошенный россиянин ежедневно испытывает проблемы с ЖКТ на работе

Редко или никогда не замечают проблем с ЖКТ 55% жителей России, свидетельствуют данные исследования "Madanes Россия" и "Совкомбанк страхование жизни"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин (19%) каждый день сталкивается с проблемами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) на работе, при этом 10% испытывают подобный дискомфорт несколько раз в неделю, а 17% сталкиваются с ним около раза в неделю. Редко или никогда не замечают проблем с ЖКТ 55% опрошенных россиян, свидетельствуют данные исследования "Madanes Россия" и "Совкомбанк страхование жизни" (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно статистике Роспотребнадзора, заболевания желудочно-кишечного тракта относятся к числу самых распространенных. По данным Всемирной организации здравоохранения, хроническим гастритом страдают 60-85% населения планеты, особенно люди в возрасте 18-35 лет, а колоректальный рак занимает третье место среди онкологических заболеваний по распространенности в мире.

"59% участников исследования отметили, что проблемы с пищеварением снижают их рабочую продуктивность. Каждый пятый респондент (20%) признал, что дискомфорт раздражает и серьезно мешает работе, еще 39% указали на периодическое ухудшение концентрации внимания. Только 41% во время работы не испытывает дискомфорт, связанный с проблемами с ЖКТ", - сообщила директор федеральной дирекции личных видов страхования "Совкомбанк страхование" Вероника Годенкова.

По данным исследования, основной причиной проблем с ЖКТ респонденты отметили сидячий образ жизни, на втором месте - стресс, а на третьем - перекусы сладостями или фастфудом. Среди причин проблем с ЖКТ участники исследования также отмечали нерегулярное питание, недостаточное потребление воды и отсутствие домашней еды в рационе питания на работе. Эксперты выяснили, что несмотря на очевидное влияние на качество жизни, только 8% опрошенных регулярно обращаются к врачу при появлении симптомов, при этом 15% посещают специалиста лишь в крайних случаях, 18% занимаются самолечением, а 27% предпочитают ждать, пока симптомы пройдут самостоятельно.

Генеральный директор "Madanes Россия" Елена Солопова отметила, что игнорирование проблем с ЖКТ может привести к развитию серьезных заболеваний. "При этом простые меры профилактики - регулярное питание, физическая активность и своевременные консультации врача - способны значительно улучшить ситуацию", - подчеркнула она.

В исследовании приняли участие более 1,7 тыс. россиян.