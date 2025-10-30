Военкор Нэан: немногие западные журналисты решаются говорить правду о Донбассе

Шеф-редактор агентства International Reporters рассказала, что проявление подобного мужества она видела только у одного журналиста из France 2, который делал репортаж об обстреле ВСУ крытого рынка в Донецке, где были погибшие мирные жители

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Только единицы из западных журналистов, побывавших в Донбассе, находят в себе мужество рассказывать правду о происходящем там из-за боязни потерять работу. Об этом в интервью ТАСС сказала работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters, выпускница "Мастерской новых медиа" Кристель Нэан.

"Есть очень мало западных журналистов, у которых есть храбрость, чтобы говорить эту правду. Я видела это очень редко", - сказала военкор журналистам ТАСС на форуме "Диалог о фейках 3.0".

Она рассказала, что проявление подобного мужества она видела только у одного журналиста из France 2, который делал репортаж об обстреле ВСУ крытого рынка в Донецке, где были погибшие мирные жители. "Я видела, как он работал на месте, я тоже там снимала репортаж. Я видела, что он сказал, что это украинская армия бомбила. А когда они сделали монтаж, голос [за кадром] сказал, что это была российская армия, которая бомбила этот рынок", - сказала она.

Этот журналист затем опубликовал комментарий в Twitter с опровержением на пост с исправленным видео. "Я была удивлена, потому что это первый раз, что я видела такую храбрость западных журналистов. Потому что они могут очень легко потерять свою работу. Большие СМИ под контролем государства или олигархов, которые очень близко к государству; после того, как вы потеряли такую работу, очень трудно найти новую", - пояснила Нэан.

Форум "Диалог о фейках 3.0" проходил в Москве 29 октября. На полях форума порядка 2 тыс. ведущих российских и международных экспертов, представителей государственных структур, медиа, бизнеса, научного сообщества, международных организаций обсудили актуальные вопросы борьбы с недостоверной информацией, защиты информационного пространства от дезинформации, развития фактчекинга и повышения информационной культуры общества. Мероприятие организовано в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), учрежденной АНО "Диалог Регионы", информационным агентством ТАСС и "Мастерской новых медиа".

ТАСС выступил стратегическим партнером форума.