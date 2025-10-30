Новосибирские депутаты одобрили закон об умерщвлении безнадзорных животных

Реализацию закона поставят под строгий общественный контроль

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Заксобрание Новосибирской области в первом чтении одобрило законопроект, предполагающий в том числе умерщвление агрессивных безнадзорных животных. Соответствующее решение принято в ходе сессии в четверг, передает корреспондент ТАСС.

Ранее в Березовском районе Красноярского края бродячие собаки напали на 10-летнего мальчика. В результате укусов ребенок умер на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело. Обвинения предъявлены председателю красноярской региональной организации защиты животных "Мой пес". Женщину обвиняют в том, что ее организация, имея заявки об агрессивных животных в Березовском районе, не приняла мер.

"Решение принято", - сообщил председатель заксобрания Андрей Шимкив.

Проект закона состоит из 11 статей. Они предусматривают, в частности, требования к отлову животных без владельцев, создание пунктов временного содержания животных, определение порядка их деятельности, сроков содержания, возможность введения в регионе режима экстраординарной ситуации, закрытый перечень оснований умерщвления животных без владельцев. В пояснительной записке к проекту говорится, что стерилизация животных без владельцев не гарантирует снижение проявляемой ими агрессии. "Агрессивное поведение, вызванное страхом, стрессом, болезненным состоянием или территориальными претензиями, может сохраняться даже после стерилизации", - говорится в документе. Также уточняется, что с учетом наличия отдаленных и малонаселенных местностей в регионе, где строительство приютов затруднительно и финансово необоснованно, наличие пунктов временного содержания животных может быть эффективно. В правительстве региона заявили, что реализацию закона об обращении с животными без хозяев поставят под строгий общественный контроль.

В июне областной парламент принял порядок оценки уровня агрессивности у безнадзорных собак. Изменения в законодательство внесли по инициативе региональной прокуратуры. В ведомстве отметили, что порядок оценки разработает областное управление ветеринарии. Ранее в управлении заявляли, что порядок по оценке немотивированной агрессивности у животных отсутствует на федеральном уровне, однако это является важным условием для выпуска бездомных животных после отлова. В методических рекомендациях органа предлагается оценивать, пытается ли животное напасть на спокойно стоящего человека, показывает ли оно агрессивное поведение через рычание, как оно реагирует на внешние раздражители (негромкий звук, свет).

В 2024 году управление ветеринарии региона провело опрос на сайте госуслуг о допустимости эвтаназии бездомных собак. Всего в нем приняли участие более 8 тыс. человек, из которых немногим более 50% выступили против эвтаназии. Свыше 87% респондентов посчитали, что в области есть проблема с животными без владельцев, порядка 76% участников голосования согласились с тем, что в определенных случаях животные без владельцев могут представлять угрозу жизни и здоровью человека.

О проблеме безнадзорных животных в регионе

Согласно документу, в январе 2025 года был зафиксирован гибели человека в результате нападения безнадзорных животных. Ранее в регионе неоднократно фиксировали случаи нападения собак на людей.

Вопрос размещения безнадзорных животных остро стоит в Новосибирске. По данным мэрии города, единственный действующий муниципальный приют вмещает только 100 животных, тогда как за год через отлов проходят более 650 особей. Строительство нового приюта планировали несколько лет. Новый пункт временного содержания безнадзорных животных планировали открыть в городе до конца 2025 года. Проект еще одного приюта направлен на экспертизу. В регионе с безнадзорными животными обращаются методом "отлов - стерилизация - вакцинация - возврат".

О борьбе с безнадзорными животными в регионах РФ

Конституционный суд России, рассмотрев запрос Верховного суда Республики Бурятия, принял решение признать не противоречащими Конституции положений ФЗ "Об ответственном обращении с животными" при условии их должного трактования. Умерщвление бездомных животных в пунктах временного содержания должно быть исключительной мерой, направленной на предотвращение прямой угрозы человеку, распространение заболеваний или на предотвращение страданий животного, решил суд. При этом регионы вправе принимать решения по особому порядку умерщвления животных в связи "с экстраординарной ситуацией", когда "организация любых других мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев объективно не может привести к разрешению этой ситуации".

Ряд российских регионов внес в местные законодательства изменения, предполагающие умерщвление безнадзорных животных, часть выступила против. В январе в тувинском Кызыле был введен режим экстраординарной ситуации в сфере обращения с бродячими животными, допускающий их усыпление. Законы или другие правовые акты, разрешающие умерщвление таких животных при тех или иных обстоятельствах, были приняты в Мордовии, Еврейской автономной области, Забайкалье, Владимировской области, Кемеровской области, Алтайском крае и других регионах.