В ЕГРН начали вносить данные о лицах с равными правами на жилье

При этом персональные данные в выписке из реестра, доступной третьим лицам, указываться не будут

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. С 1 сентября в России вступили в силу изменения, согласно которым в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносятся сведения о гражданах, имеющих равные с собственником права пользования жильем. Соответствующие нормы содержатся в федеральном законе, с которым ознакомился ТАСС.

Как ранее рассказал ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, теперь покупатели квартир смогут заранее узнать, имеет ли кто-то право проживания в приобретаемом жилье. "Вся важная информация будет в ЕГРН, и вы не купите "кота в мешке", - разъяснил первый зампред комитета.

Уточняется, что в реестр вносятся данные о членах семьи собственника, включая бывших, если за ними сохраняется право проживания в квартире, например, после приватизации или полной выплаты паевого взноса в жилищном кооперативе.

Согласно новым правилам, сведения должны быть отражены в ЕГРН в течение пяти рабочих дней. При этом персональные данные лиц, имеющих право проживания, в выписке из реестра, доступной третьим лицам, указываться не будут - информация отображается в обезличенном виде.

"Вводимые изменения по верификации информации через государственную систему, на самом деле не усложняющие, а упрощающие. Все касается только процедуры совершения сделок", - отмечал член рабочей группы экспертного совета при комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Склянчук в комментарии ТАСС.