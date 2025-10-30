Министр здравоохранения Новосибирской области оказал помощь пассажиру самолета

Он был зарегистрирован в программе "Врачи на борту"

НОВОСИБИРСК, 30 октября. /ТАСС/. Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий оказал медицинскую помощь женщине на борту самолета - на высоте около 10 тыс. м. Об этом сообщил Telegram-канал Ассоциации врачей авиационной медицины.

На борту самолета, летевшего из Новосибирска в Москву, одной из пассажирок стало плохо, и экипаж обратился за помощью к главе новосибирского Минздрава Заблоцкому, зарегистрированному в программе "Врачи на борту".

"Совместно с бортпроводниками министр провел первичную оценку состояния женщины, оказал необходимую помощь и, с разрешения командира, использовал бортовой медицинский комплект. Состояние пассажирки стабилизировали, информацию об инциденте передали наземным службам. Министр контролировал ситуацию до конца полета, а затем сопроводил женщину до автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении.

Сооснователь программы "Врачи на борту" Ольга Верба рассказала, что с мая по сентябрь 2025 года на рейсах авиакомпании S7 более 6 тыс. раз бортпроводники вскрывали аптечку первой помощи. В 400 случаях медпомощь пассажирам самолета оказывали врачи на борту. Более десяти раз из-за самочувствия пассажиров командирам воздушных судов приходилось запрашивать экстренную посадку.