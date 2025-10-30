Губернатор Приморья рассказал о боевом пути дяди Путина

Иван Шеломов был командиром 62-го Владивостокского отряда

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в беседе с ТАСС рассказал о героическом пути дяди президента России Владимира Путина в Приморье в военные годы.

"Шеломов Иван Иванович - родной дядя Владимира Владимировича Путина, человек, который в годы войны в Ленинграде, в общем-то, выходил его маму, потому что был военным. Когда мы рассматривали непосредственно историю дома, где находилось пограноуправление войск НКВД, мы нашли материалы, связанные с героическим человеком", - рассказал Кожемяко.

По его словам, в 1938 году он был командиром 62-го Владивостокского отряда. "В дальнейшем был начальником всех морских сил пограничных войск НКВД Приморского края. И в июле 41-го года уже ушел на фронт, командовал спецподразделением, прошел всю войну", - поделился губернатор.

"О его заслугах говорят те награды, которые он получил. Родина его наградила тремя орденами Боевого Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны первой и второй степени, которые давались в годы войны, орденом Красной Звезды и орденом Ленина. Конечно, это заслуженный человек, и в память о нем и двух сослуживцах мы сделали мемориальную табличку. <…> И это я показал президенту. Он, честно говоря, не знал, что у его родного дяди, он умер в 1973 году, есть такой славный путь, который связан с Приморским краем, с Владивостоком в военные годы", - рассказал Кожемяко.

Ранее на встрече с участниками специальной военной операции в военном госпитале им. Мандрыка глава государства рассказал, что недавно прочитал про своего дядю, который служил в Приморье.