Более 20 агротехнических классов откроют в свердловских школах за два года

В 2025 году было запущено шесть таких классов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Более 20 новых агротехнических классов появятся в школах Свердловской области в ближайшие два учебных года, в этом году было запущено шесть таких классов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на презентацию опыта Свердловской области в решении кадрового вопроса в АПК, представленную главой региона Денисом Паслером на совете при полпреде президента РФ в УрФО.

"Для подготовки юных уральцев к поступлению в ссузы и вузы в регионе активно открываются агротехнические классы в школах. В этом учебном году создано шесть таких классов, в следующие два года будут открыты еще более 20", - рассказали в департаменте.

Кроме того, Свердловская область принимает участие в федеральном проекте "Кадры для АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

"Губернатор подчеркнул, что из областного бюджета компенсируются затраты предприятий на профессиональное обучение рабочих, повышение квалификации и переподготовку специалистов. Также возмещаются расходы на выплаты подъемных молодым работникам для обзаведения хозяйством, при этом специалисты берут на себя обязательство отработать в организации не менее трех лет", - добавили в департаменте.

По данным Паслера, в регионе кадры для агропромышленного комплекса готовят Уральский государственный аграрный университет, 14 учреждений СПО сельскохозяйственной направленности и четыре учебно технических центра, где можно получить дополнительное образование. "В этом году в колледжи и техникумы за счет средств областного бюджета набрано 820 студентов. В аграрный университет по договорам целевого обучения зачислены 170 человек - почти на четверть больше, чем в предыдущем году", - приводит его слова департамент.