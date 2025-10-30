ФСБ все чаще фиксирует случаи приобретения гражданства РФ с преступным умыслом

Ведомство выявляет радикально настроенных лиц и отменяет решения по гражданству, в том числе принудительно депортирует в случае отказа покинуть страну добровольно

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. ФСБ России все чаще фиксирует случаи, когда иностранцы приобретают гражданство РФ с преступным умыслом. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ в видеокомментарии, распространенном спецслужбой.

"В условиях значительного миграционного потока все чаще фиксируются случаи, когда иностранные граждане приобретают российское гражданство с преступным умыслом", - сказал он. Сотрудник ФСБ пояснил, что для радикально настроенных лиц натурализация в России является инструментом проникновения и прикрытия, что непосредственно приводит к их последующему вовлечению в деятельность различных преступных сообществ.

В связи с этим ФСБ проводит активную работу по выявлению натурализованных граждан, представляющих угрозу национальной безопасности. В отношении этой категории лиц отменяются решения о приобретении ими российского гражданства. В случае отказа добровольно покинуть нашу страну такие иностранцы подвергаются принудительной депортации.