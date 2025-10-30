Россиянам объяснили, как выбрасывать влажные салфетки

Российский экологический оператор напомнил, что ватные палочки и влажные салфетки, а также упаковка и пакеты должны попадать только в контейнер для смешанных отходов

Редакция сайта ТАСС

© Adam Radosavljevic/ Shutterstock/ Fotodom

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) призвал граждан выбрасывать синтетические влажные салфетки и бумагу в баки для смешанных отходов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РЭО.

"Попадание бытовых отходов в канализацию приводит к серьезным засорам и дополнительным затратам на очистку трубопроводов. Предметы личной гигиены, такие как ватные палочки и влажные салфетки, а также упаковка и пакеты должны выбрасываться только в контейнер для смешанных отходов. Исключение составляет туалетная бумага, которая разлагается в воде естественным образом и может быть выброшена в канализацию. Картонные втулки, напротив, можно сдать вместе с макулатурой на переработку или выбросить в контейнер для вторсырья", - сказали в РЭО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обсудить введение дополнительной маркировки для синтетических влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. Об этом говорится в копии письма, которая есть в распоряжении газеты "Коммерсантъ". Введение маркировки, по мнению губернатора, позволит повысить информированность граждан о способах утилизации, сократить число засоров и снизить нагрузку на коммунальные системы.