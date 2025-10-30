На Ямале приступили к работе первые участники программы "Земский тренер"

Они получили единовременную выплату в размере 1 млн рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Первые три участника программы "Земский тренер" приступили к работе в Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа и получили выплаты в размере 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Трое человек стали победителями первого отбора. Все они трудоустроены в Муравленко и будут обучать юных ямальцев плаванию и игре в настольный теннис", - говорится в сообщении с уточнением, что два тренера переехали в регион из Омска, а один - из Кемеровской области.

В департаменте по физической культуре и спорту региона отметили, что участники программы получили единовременную выплату в размере 1 млн рублей. "Для нас важно повысить привлекательность Ямала для спортивных специалистов и создать здесь наилучшие условия для их профессиональной реализации. <…> Каждый специалист, выбравший Ямал, получает возможность работать в современных спортивных объектах, внедрять передовые методики тренировок и участвовать в развитии спортивной инфраструктуры округа. Мы создаем среду, где тренеры могут максимально раскрыть свой потенциал, а ямальские дети - получить доступ к лучшим спортивным практикам", - приводит пресс-служба слова директора департамента по физической культуре и спорту Ямала Александра Кусенко.

Ямал - один из первых регионов России, где программа получила расширенный формат и будет действовать во всех муниципалитетах округа. Конкурсный отбор участников программы включает в себя собеседование и экспертную оценку документов. Наиболее востребованы специалисты по плаванию, самбо, баскетболу, хоккею и настольному теннису. Одно из условий программы - специалистам необходимо отработать на Ямале не менее пяти лет.

Кроме того, в регионе предусмотрены единовременные выплаты для тренеров, чьи воспитанники демонстрируют успехи высокого уровня - в текущем году их получили более 30 человек. Еще на Ямале организована системная поддержка тренерского сообщества - для работающих в сельской местности тренеров действует ежемесячная выплата на компенсацию расходов за жилищно-коммунальные услуги. 2025 год объявлен в регионе губернатором Дмитрием Артюховым Годом героев.