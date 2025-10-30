В Башкирии 21 декабря будут отмечать День многодетной семьи

Традиция чествовать в конце года многодетные семьи в регионе уже сложилась, отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев

УФА, 30 октября. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан учредили День многодетной семьи в Башкирии. Праздник будут отмечать 21 декабря, сообщили в пресс-службе Госсобрания.

"Сегодня депутаты Государственного собрания - Курултая Республики Башкортостан приняли в окончательном чтении проект закона об учреждении новой знаменательной даты. День многодетной семьи будут отмечать в Башкирии 21 декабря", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев, традиция чествовать в конце года многодетные семьи в Башкортостане уже сложилась. "Ежегодно на одной из лучших республиканских площадок собираются победители и призеры всероссийского проекта "Семья года", других семейных конкурсов. И в целом декабрь как преддверие Нового года и Рождества традиционно ассоциируется с семьей, теплом домашнего очага. Новый праздник органично впишется в существующую систему культурных традиций нашего края", - цитирует пресс-служба Толкачева.

По словам председателя Госсобрания, учреждение Дня многодетной семьи будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности.