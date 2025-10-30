Эксперт Мокрышева отметила низкое потребление йода в России

Тяжелая ситуация с йододефицитом отмечается в Якутии, Алтае, Башкортостане и Пермском крае, рассказала директор НМИЦ эндокринологии Минздрава

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Жители России потребляют в среднем 40-80 мкг йода в сутки, в то время как Всемирная организация здравоохранения рекомендует 150-250 мкг в сутки. Самая тяжелая ситуация с йододефицитом в стране отмечается в Республике Саха (Якутия), Республике Алтай, Башкортостане и Пермском крае, сообщила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева.

"Россияне потребляют 40-80 мкг йода в сутки при рекомендованных ВОЗ 150-250 мкг в сутки", - говорится в презентации Мокрышевой, представленной на круглом столе Совета Федерации "О совершенствовании подходов к профилактике и лечению социально значимых заболеваний в Российской Федерации".

Согласно представленным данным, степень тяжести йододефицита в большей части европейской России легкая, при этом в большинстве регионов Сибири и Дальнего Востока - средняя. Тяжелая ситуация отмечается в Республике Саха (Якутия), Республике Алтай, Башкортостане и Пермском крае.

Она отметила, что йододефицит является причиной 65% заболеваний щитовидной железы у взрослых и 95% у детей. Он пагубно влияет на психологическое и психиатрическое здоровье, нервную систему и интеллектуальные способности. "И если йодный дефицит в регионе имеется, то там резко возрастает нарушение умственного и физического развития, риск развития зоба, гипотериоза, гипертериоза у детей, у беременных женщин, конечно же, неонатальный гипотериоз, замедление умственного развития. Это проблема, которая не может сейчас не привлекать внимание в условиях формирования будущего поколения. Ну и конечно же, здоровье женщины в условиях йодного дефицита - это тоже очень серьезные риски: повышение риска преждевременных родов, мертворождений, врожденных аномалий, перинатальной смертности", - подчеркнула Мокрышева.