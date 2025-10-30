В Дагестане около 400 тыс. человек участвуют в мероприятиях молодежных организаций

КАСПИЙСК, 30 октября. /ТАСС/. Порядка 400 тыс. человек ежегодно принимают участие в мероприятиях, которые проводятся молодежными организациями Республики Дагестан. Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Камил Саидов в студии ТАСС в рамках III Международного Каспийского цифрового форума в Каспийске.

"У нас ежегодно количество человек, вовлеченных в мероприятия молодежных организаций, растет. Порядка 400 тысяч человек в различных мероприятиях молодежных организаций принимают участие, включаются в эту работу во всех муниципалитетах республики. <…> Эпизодически в рамках крупных мероприятий и иных у нас порядка 200 тысяч человек подключаются - это только в добровольчестве", - сказал Саидов.

Он также отметил, что в мероприятиях к 80-летию Победы приняли участие более 200 тысяч человек. "В этом году у нас активно работал волонтерский штаб к 80-летию Победы, в его мероприятиях приняли участие 200 тысяч человек. В добровольчестве у нас официально зарегистрировано с начислением часов порядка 70 тысяч человек", - добавил спикер.

По его словам, в каждом муниципалитете республики важно одинаково реализовывать молодежную политику. "Нам важно одинаково в полноценном формате по всей республике реализовать молодежную политику, чтобы не было определенных центров притяжения, где молодой человек может себя реализовать или принять участие в мероприятии, а мог это сделать, находясь в своем селе", - рассказал Саидов.

III Международный Каспийский цифровой форум проходит 30-31 октября в дагестанском Каспийске. Основные темы: развитие международного транспортного коридора Север - Юг, экологическая ситуация вокруг Каспийского моря, а также маркетплейсы. Форум организован Минцифры и МИД России, правительством Дагестана и ООО "Цифровые форумы" при поддержке АНО "Цифровая экономика".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.