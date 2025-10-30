В Дагестане разработают до конца 2025 года план реализации стратегии молодежной политики
КАСПИЙСК, 30 октября. /ТАСС/. План реализации Стратегии молодежной политики Республики Дагестан разработают до конца 2025 года. Об этом сообщил министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов в студии ТАСС в рамках III Международного Каспийского цифрового форума.
"В течение этого года все будет сформировано. Наша работа уже будет целенаправлена и систематизирована в рамках данного такого весомого для нас документа - [стратегии развития молодежной политики]. <…> До конца года будет сформирован план действий реализации данной стратегии", - сообщил Саидов.
По его словам, благодаря стратегии появятся ориентиры работы по разным направлениям деятельности молодежных организаций. "До 2030 года у нас появятся определенные ориентиры, что мы должны за этот период сделать в развитии всех наших направлений: патриотическая работа, добровольчество, реализация творческого потенциала молодежи и так далее. Документ нам позволит уже систематизировать и направить нашу работу. Не могу сказать, что она не была децентрализованная, но иногда были эпизоды в работе, когда мы какие-то мероприятия один период проводили, но потом системность в этом пропадала. Сейчас у нас будет полноценная система, полноценный KPI, к которому мы будем стремиться", - добавил спикер.
Ранее сообщалось, что 9 октября 2025 года правительство Республики Дагестан утвердило стратегию реализации молодежной политики в регионе до 2030 года. Документ устанавливает вектор государственной политики в отношении молодежи на ближайшие пять лет. Основная цель стратегии - создание к 2030 году в Дагестане комплексной системы молодежной политики, направленной на воспитание патриотически настроенного, нравственного и ответственного поколения.
III Международный Каспийский цифровой форум проходит 30-31 октября в дагестанском Каспийске. Основные темы: развитие международного транспортного коридора Север-Юг, экологическая ситуация вокруг Каспийского моря, а также маркетплейсы. Форум организован Минцифры и МИД России, правительством Дагестана и ООО "Цифровые форумы" при поддержке АНО "Цифровая экономика". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.