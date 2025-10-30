В Тюменской области запустили обучение вождению для участников СВО

Программа призвана обеспечить мобильность и полномасштабную реабилитацию ветеранов

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Тюменской области запустили программу обучения вождению автомобилем для участников СВО с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Автошкола регионального отделения "Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России) уже получила первый специально оборудованный автомобиль Lada Vesta, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

"В Тюменской области дан старт важной программе, призванной обеспечить мобильность и полномасштабную реабилитацию ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность", - говорится в сообщении.

Автомобиль, приобретенный по поручению губернатора Александра Моора, оборудован не только ручным управлением для лиц с ОВЗ, но также и боксом для подъема кресла-коляски. По словам председателя регионального отделения ДОСААФ России Жаксылыка Шайкенова, обучение можно пройти в Тюмени, Тобольске и Ишиме. "Для тех, кто уже имеет права категории "B", курс займет 20 часов. Для тех, кто только начинает, предусмотрен полный курс продолжительностью около 3 месяцев (180 часов теории и 56 часов практики)", - добавил он.

Программа инициирована правительством Тюменской области и региональным филиалом фонда "Защитники Отечества". Уточняется, что бесплатное обучение в ДОСААФ и автомобиль предоставляются только ветеранам СВО с парной ампутацией или передвигающимся на колясках.