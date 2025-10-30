На Кубани рыбаки нашли артиллерийский снаряд времен войны

Боеприпас обнаружили в рисовом чеке

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 30 октября. /ТАСС/. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны нашли рыбаки в рисовом чеке в Славянском районе Краснодарского края, боеприпас уничтожен специалистами, сообщили журналистам в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Взрывотехники уничтожили 100-мм снаряд, который нашли рыбаки в рисовом чеке в Славянском районе. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН "Пластун" регионального управления Росгвардии уничтожили 100-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны , - говорится в официальном заявлении.

В ведомстве уточнили, что на месте работала группа разминирования, боеприпас вначале обследовали, а затем вывезли на карьер, где провели уничтожение с соблюдением всех необходимых мер безопасности.