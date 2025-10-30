Фестиваль детских спектаклей в Пскове откроется постановками из Челябинска и Калмыкии

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры РФ

ПСКОВ, 30 октября. /ТАСС/. Театральные постановки из Челябинска и Калмыкии представят на основном конкурсе первого всероссийского фестиваля детских спектаклей "Кроха-фест", который откроется в Пскове 9 декабря. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина - филиала Национального драматического театра России (Александринского театра).

"12 спектаклей-конкурсантов, отобранных экспертным советом, будут показаны в Пскове зрителям, гостям фестиваля и высокому жюри. "Кроха-фест" охватит творчество театров больших и малых городов России, профессиональных государственных театров и негосударственных проектов. 9 декабря начнется и основной конкурс фестиваля. Челябинский государственный драматический "Молодежный театр" покажет спектакль "Вишневый садик", Калмыцкий государственный театр кукол "Джангар" (Элиста) - спектакль заслуженной артистки Республики Калмыкия Зои Хонхолджиновой "Ёжичек", - отмечается в сообщении.

Фестиваль продлится до 14 декабря, он задуман как смотр достижений российских театральных коллективов в области бэби-театра и призван способствовать развитию этого направления в России. В рамках фестиваля спектакли представят Москву, Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Республику Калмыкия, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Владимирскую, Кировскую, Новгородскую и Челябинскую области.

"Бэби-театр в нашей стране - направление молодое, но чрезвычайно важное. Профессиональному театру не стоит обделять вниманием самых маленьких зрителей, отодвигать на годы их первую встречу с театральным искусством. <..> Мы с трепетом и серьезностью относимся к бэби-направлению в нашем театре и надеемся, что "Кроха-фест", конкурсный смотр спектаклей со всей России, создаст пространство для взаимного творческого обогащения и диалога режиссеров, художников, актеров, руководителей театров и, конечно, станет настоящим праздником для "крох", - приводит пресс-служба слова заслуженного деятеля искусств РФ, художественного руководителя - директора Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрия Месхиева.

Завершит основной конкурс фестиваля игра-узнавание Дениса Соколова "Ку-би-ки" в исполнении артистов Кировского театра кукол им. А.Н. Афанасьева.

Жюри и гран-при

В состав жюри вошли актриса театра и кино, лауреат национальной кинопремии "Золотой Орел" Юлия Хлынина, заслуженный работник культуры РФ, театровед, театральный критик Наталия Каминская, руководитель творческо-информационной части по основной сцене Национального драматического театра России (Александринского театра), театровед, театральный критик Елена Герусова, режиссер и художник, автор бэби-спектаклей в Псковском театре драмы и других российских театрах Александра Ловянникова.

Жюри "Кроха-феста" присудит лучшим спектаклям гран-при - "Золотого кролика", призы за лучшую режиссуру и лучшее художественное оформление и специальный приз.

В рамках форума в псковском театре драмы пройдет лаборатория бэби-театра с участием артистов труппы. По итогам работы лаборатории 13 и 14 декабря зрителям будут показаны эскизы спектаклей, которые впоследствии будут доработаны и войдут в репертуар театра. Куратор лаборатории - Анна Казарина, театральный критик, обозреватель театра кукол и театра для детей, пресс-секретарь Московского театра кукол.