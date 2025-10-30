На двух участках МКАД перекрывали движение

Ограничения действовали в районе 73-го км МКАД (внутренняя сторона) у пересечения с Новокуркинским шоссе и по внутренней стороне автодороги в районе пересечения с проспектом Маршала Жукова

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Движение транспорта временно закрывали на двух участках МКАД вечером 30 октября, сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

Так, проехать нельзя было в районе 73-го км МКАД (внутренняя сторона) у пересечения с Новокуркинским шоссе и по внутренней стороне автодороги в районе пересечения с проспектом Маршала Жукова.

Позднее в ведомстве сообщили, все временные ограничения движения транспорта в городе сняты.

В новость внесены изменения (19:23 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.