"Россия - страна возможностей" запустила курс о совмещении материнства и работы

Проект "Профразвитие" поддержала депутат Госдумы Татьяна Буцкая

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Проект "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ) запустил курс о том, как совмещать материнство и работу. Новая инициатива проекта реализуется в формате подкастов, сообщает пресс-служба РСВ.

"Проект "Профразвитие" президентской платформы "Россия - страна возможностей" запускает образовательный курс, созданный при поддержке депутата Государственной думы Татьяны Буцкой, - "Как все успевать: быть успешной дома и на работе". Он позволит молодым матерям найти внутренний баланс между профессиональным развитием и заботой о детях", - говорится в сообщении.

Всероссийский проект "Профразвитие" помогает молодым людям по всей стране строить карьеру, находить наставников, проходить стажировки и развиваться в профессии. Новая инициатива проекта реализуется в формате подкастов - коротких серий живых разговоров с героинями. Этот формат делает курс доступным каждой женщине: выпуски можно слушать в дороге, по пути на работу или дома с ребенком.

"Курс, который запускает проект "Профразвитие", это не просто разговор о балансе между карьерой и материнством <…>. Именно такие проекты помогают укреплять веру в себя, открывать новые возможности и создавать культуру, где успех измеряется не только карьерными достижениями, но и семейным счастьем", - отметил генеральный директор президентской платформы, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

Вместе с подкастом участницы получат специальный гайд о мерах господдержки матерей: от выплат и льгот до программ профессионального обучения и гибкой занятости.